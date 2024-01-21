Криминал 21 января 2024, 19:03 Россиян предупредили о новой схеме мошенничества МВД рассказало о новой схеме мошенников через СБП РИА «Новости»

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Мошенники начали использовать новую схему обмана, выманивая деньги у россиян через систему быстрых платежей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, жертвами рискуют стать люди, заинтересовавшиеся приобретением товаров на интернет-ресурсах.

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«Человек оставляет заявку на покупку, с ним в мессенджере связываются якобы из магазина и предлагают купить товар со скидкой, но только по СБП. После этого они скидывают ссылку для формы оплаты, если покупатель подтвердит платеж, то средства уходят на счет злоумышленника», — сказала она.

Волк уточнила, что такая схема работает у мошенников, когда учетные записи администраторов или модераторов таких сайтов оказались скомпрометированы.

«В таком случае лучше связаться со службой поддержки в официальном приложении либо на официальном сайте. Не переходите по подозрительным ссылкам, которые заманивают розыгрышами или акциями», — добавила представитель ведомства.

В МВД также посоветовали для покупок в Сети завести отдельную банковскую карту с незначительной суммой на счету.

Ранее стало известно, что мошенники начали применять технологии искусственного интеллекта для выманивания денег с помощью аудио.