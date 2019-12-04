Она невменяема. Обнародованы результаты экспертизы убийвшей отца школьницы

Расследование уголовного дела, возбужденного в связи с убийством мужчины, завершилось. Все материалы направили в суд, который примет решение о принудительном лечении омского подростка.

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Следствие установило, что девочка нанесла своему отцу многочисленные удары. В числе прочего она использовала молоток и нож. Школьница облила голову родителя кипятком из чайника, а затем позвонила в скорую помощь. Прибытия бригады медиков она дожидаться не стала и ушла из дома.

Преступление было совершено в середине мая в одной из квартир жилого дома на улице Коммунальная в Омске. Диспетчеру школьница сообщила, что ее 55-летний отец почувствовал себя плохо. На месте врачи обнаружили мужчину без признаков жизни. Девочку задержали на улице.

Во время первого допроса она рассказала, что ее отец в тот вечер ее отец явился домой пьяным и устроил девочке выволочку из-за грязной посуды. После этого мужчина отправился спать. Несовершеннолетняя добавила, что отец часто ругал ее за нежелание заниматься делами дома и прогулы уроков.