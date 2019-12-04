Вечером 3 декабря в поселке Яковлево Белгородской области прогремел взрыв. В результате детонации газовоздушной смеси обрушилась внешняя стена четырехэтажного многоквартирного дома. Экстренные службы получили оповещение об инциденте в 20:05. На место происшествия немедленно выехали спасатели, в том числе, кинологи с собаками.

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Сначала обрушились три нижних этажа, затем упали вниз остатки балкона на четвертом этаже. Так как под завалами могли находиться люди, спасатели разбирали их вручную.

Большинство жильцов дома были эвакуированы. Позже появилась информация о шести пострадавших.

Экстренные службы сообщили имена тех, кто был госпитализирован:

Ваганов Леонид Николаевич (закрытая черепно-мозговая травма, перелом голеностопа, ожоги, сейчас без сознания);

Ваганова Татьяна Владимировна, 1953 г. р. (сочетанная травма, ссадины, ушибы);

Гребенникова Татьяна Ивановна, 1975 г. р. (ожоги лица, шеи, дыхательных путей);

Гребенников Иван Васильевич, 1970 г. р. (ожоги лица, глаз, шеи, перелом пальца);

Севрюкова Анна Ивановна, 1954 г. р. (ожоги 40 процентов тела, травматический шок).

Видео: МЧС РФ

Около 22:00 спасатели объявили минуту тишины, по их данным, были найдены не все жильцы, которые потенциально могли находиться в здании. Позже они извлекли из-под завалов еще одну женщину, которую увезли на скорой. Около полуночи спасатели обнаружили тело мужчины 1983 года рождения. К сожалению, он погиб.

По предварительной версии, хлопок произошел в одной из квартир, расположенных на первом или втором этаже. Скорее всего, причиной взрыва стал неисправный газовый котел.

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«Мою посуду, резко выключается свет, и слышен очень громкий хлопок. Мы подумали, что взорвался газ в соседнем доме. На меня полетела бытовая техника, и вылетело стекло Люди из соседнего дома сразу же сказали, что взорвалась первая квартира на первом этаже», — рассказала «360» жительница дома Марина Шевченко.

Она добавила, что вскоре после того, как жильцы соседнего дома разгребли завалы, и помогли ей выбраться из квартиры, дом начал рушиться. Она рассказала, что власти обещали помочь и материально, и экстренно восстановить документы тем, кто их лишился.

Следственное управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбудило уголовное по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека.

«В настоящее время следователи осматривают место происшествия. После осмотра тело погибшего будет направлено на экспертизу для установления причины смерти. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшей трагедии». — сообщило ведомство.

На месте обрушения в Белгороде работали 45 человек и 20 единиц техники. В зону происшествия выехали психологи МЧС России.

Во время разбора завалов пожарные нашли на одной из лестничных площадок и спасли хорька.

Сейчас спасательная операция завершена, но разбор завалов ночью продолжится. Всех эвакуированных жильцов власти планировали разместить в лагере круглогодичного пребывания «Прометей». Но в него отправились только два человека, все остальные остались ночевать у родственников.