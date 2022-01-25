«Она не боится его». Сын заподозренного в педофилии артиста рассказал о его отношениях с внучкой

Заслуженного артиста РСФСР из Петербурга, заподозренного в педофилии, могли задержать по ложному обвинению. Такое мнение «360» высказал Александр Чепков, сын артиста и отец девочки, в сексуальном насилии над которой обвиняют ее дедушку.

«Я считают, что обвинения ложные», — сказал Александр.

Четырехлетняя внучка, в сексуальном насилии в отношении которой заподозрили артиста, является дочерью Александра. Ему неизвестно, кто мог написать заявление на отца. А его дочь тогда находилась под опекой.

«Я лежал в больнице с алкогольной зависимостью. А дочь была в приемной семье, от соцопеки. И вот это произошло тогда. Кто писал заявление, я не знаю. Ко мне приезжали в больницу сначала инспекторы. Я только тогда это узнал», — рассказал он.

Заявление в полицию могли подать органы опеки, считает Александр. Он признался, что дочь жаловалась и ему.

«Сначала она пожаловалась мне, но я не придал этому значения. Не поверил. А рассказала она все опеке, да. Понимаете, просто мать ее умерла. Почему я в больнице лежал, я очень сильно запил. На тот период времени она была очень нервная, у нее были истерики, она могла по два-три часа просто лежать и бить ногами в кровати. Она была в очень плохом психическом состоянии. Она видела смерть мамы», — объяснил сын артиста.

Когда Александра выписали из больницы, он обсуждал визит инспекторов с отцом.

«На тот момент я не помнил этой ситуации. Жуткое состояние было. Протрезвев, я припоминаю, что она мне что-то говорила. Но я не придал значения, потому что у маленькой периодически раздражение было. Мы мазали кремом. Потом она сказала, что это папа что-то сделал. Я говорю: не может такого быть. Подошел к нему и спросил. Он говорит: это глупость, все, разговор закончен. И забыл. Никогда больше не говорила, что дедушка ее обижает», — поведал он.

Сейчас девочка вернулась к Александру, ходит в садик.

«Она ничего не вспоминает такого и временами даже говорит, когда мы еще поедем к дедушке. Она ничего не спрашивает, ничего нету. Она целует, обнимает, привет-пока, и все, то есть она не боится его», — отметил он.

Александр сказал, что о задержании отца ему стало известно накануне.

Ранее СМИ сообщили, что дело против 72-летнего артиста завели еще в августе 2021 года.