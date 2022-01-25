Правоохранительные органы задержали на Вознесенском проспекте в Петербурге 72-летнего мужчину. Его заподозривали в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырехлетней внучки. Об этом написала «Фонтанка.ру».

Уголовное дело открыли еще в августе 2021 года, но издание узнало об этом только сейчас. Тогда детский психолог позвонила по телефону горячей линии ГСУ СК РФ и заявила, что в квартире на Парашютной некий человек домогался четырехлетней девочки.

Оперативники задержали подозреваемого только 23 января 2022 года. Им оказался заслуженный артист РСФСР, солист оркестра Мариинского театра и доцент Петербургской консерватории. Его имя не раскрывается.

Следователи выяснили, что известный петербуржец весь 2020 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении внучки, все происходило в рощинском СНТ «Актер».