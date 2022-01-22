Следователи показали кадры из дома убитой в омском селе семьи

Живущая в гражданском браке многодетная пара погибла от ножевых ранений вместе с 10-летней девочкой-инвалидом в селе Юрьевка Омской области. Следственный комитет опубликовал первые кадры с места убийства.

На опубликованных кадрах видно, что семья жила в одноэтажном частном доме. При входе в помещение в коридоре виден смятый ковер. Ранее СМИ сообщили, что именно там нашли тело женщины с ножевыми ранениями.

По факту убийства мужчины, его сожительницы и ее 10-летней дочери следователи завели уголовное дело. По предварительным данным, из дома во время расправы успели сбежать 14-летняя девочка-подросток и ее шестилетний брат. Они скрылись у соседей.

В настоящее время на месте продолжает работу следственно-оперативная группа. Криминалисты осматривают место происшествия и собирают улики. Также проводят допросы односельчан для установления и задержания подозреваемого. Следователи рассматривают несколько версий случившегося.

По данным СМИ, свидетельницей расправы стала 14-летняя девочка. Она увидела проникшего в дом с ножом неизвестного мужчину, который напал на мать и отчима. Вместе с шестилетним братом девочка выбралась из дома через окно. В доме остались взрослые и 10-летняя сестра-инвалид, которые стали жертвами неизвестного. Журналисты выяснили, что на поиск подозреваемого в убийстве отправили лучших оперативников МВД.