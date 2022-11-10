Криминал 10 ноября 2022, 12:22 Ограбление со стрельбой произошло в аэропорту Домодедово «Известия»: в аэропорту Домодедово грабители обстреляли Lexus и забрали крупную сумму РИА «Новости»

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В аэропорту Домодедово произошло ограбление. Неизвестные обстреляли Lexus и забрали деньги. В Москве объявили план «Перехват», сообщил источник «Известий».

Все произошло 10 ноября. В автомобиле была крупная сумма. Преступники обстреляли Lexus, забрали деньги и уехали на внедорожнике Chevrolet Tahoe. Полицейские разыскивают их.

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Ранее Наро-Фоминский суд вынес приговор по делу о разбое и ограблении вдовы композитора Александра Градского Марины Коташенко. Неизвестные подстроили аварию, подсели в машину потерпевшей, заставили ее отвезти их к себе домой и отдать деньги — 100 миллионов рублей. Умеджона Жабборова отправили в тюрьму на восемь лет и два месяца. Его соучастники сбежали за границу.

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В октябре в Орске произошел другой случай разбоя, рассказал «Царьград». Трое мужчин напали на инкассатора, ограбили машину «Почты России», а потом потеряли пакет с деньгами и документами.