Одноклассница выбросившей младенца женщины замечала у нее невротический смех

Одноклассница Дарьи Ш., подозреваемой в убийстве младенца в Новой Москве, рассказала «360», что в школе замечала у нее странный невротический смех.

Девушка рассказала, что Дарья после седьмого класса вместе с родителями переехала в Москву из Кинешмы. Одна из их одноклассниц замечала, что у Дарьи был странный невротический смех.

«Слышала, что она работает в магазине косметики. В Instagram постоянно выкладывала фото с парнем и крестницей. Вы знаете, у меня просто не укладывается в голове… У меня слов нет», — сказала девушка «360».

По предварительным данным, Дарья Ш. подозревается в убийстве двухмесячного ребенка своей подруги. Она выбросила его из окна 13-го этажа. Младенец разбился насмерть. Следователи предварительно установили, что его выбросила из окна женщина, которая пришла к гости к своей подруге. Подозреваемая находится на седьмом месяце беременности. У нее есть еще двое детей.

Женщину задержали. Она дает показания в Следственном комитете. По информации «МК», Дарья рассказала, что голоса велели ей открыть окно и выбросить младенца.