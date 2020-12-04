Голоса велели выбросить младенца в окно. Главное об убийстве в Новой Москве

В Новой Москве младенец упал с высоты 13-го этажа и разбился насмерть. Следователи предварительно установили, что его выбросила из окна женщина, которая пришла к гости к своей подруге. Подозреваемая — беременная мать двоих детей, у которой, как пишут СМИ, есть психическое расстройство.

Что случилось?

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Москве Юлия Иванова сообщила «360», что около дома по улице Летчика Ульянина нашли тело грудного ребенка с травмами, полученными от падения с большой высоты. По предварительным данным, в одной из квартир находились две подруги и младенец. Знакомая матери по пока не установленной причине выбросила его в окно. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ребенку было два месяца. Тело младенца нашли проходящие мимо люди. Около ребенка сидела мать и плакала.

По информации Telegram-канала «112», женщину, которая выбросила младенца из окна, зовут Дарья Ш. Она сама беременна (по информации Life, она на седьмом месяце), а к подруге пришла, чтобы одолжить предродовой бандаж.

У Telegram-канала «МК: срочные новости» другие данные. Сообщается, что подозреваемая пришла к подруге по ее просьбе — чтобы посидеть с двухмесячной девочкой на время ее похода в магазин. Пока хозяйки не было, она могла совершить преступление.

Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник узнал, что когда подозреваемая осталась одна дома, она пошла в ванную, где почему-то спал ребенок, взяла его на руки и якобы выбросила в окно. Одна жительница дома, около которого нашли ребенка, рассказала «360», что в квартиру к ее соседке зашла «сомнительная подруга».

Отец малышки предположил, что подозреваемая была под наркотиками. Сайт kp.ru сообщил, что после произошедшего женщина заявила, что «не хотела этого делать» и «все произошло на эмоциях». По информации «МК», Дарья рассказала, что услышала голоса, которые велели ей открыть окно и выбросить младенца.

Женщину уже задержали. Она дает показания в Следственном комитете. Сайт kp.ru заявил, что она якобы признала свою вину в содеянном. Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, говорится на сайте ведомства.

Что известно о подозреваемой?

На странице Дарьи во «ВКонтакте» указано, что она родом из Москвы и ей 30 лет. По данным сайта kp.ru, женщина из неблагополучной семьи. Раньше она якобы стояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Источник сайта добавил, что в школьном возрасте у нее якобы были проблемы с наркотиками, но уголовного дела по какой-либо статье тогда не возбудили.

Telegram-канал Life Shot сообщил, что 30-летняя женщина страдает острым полиморфным психопатическим расстройством. Это заболевание, которое вызывает галлюцинации, бред и манию преследования.

По данным сайта «Блокнот», текущая беременность у подозреваемой не первая. Это будет уже третий ее ребенок. По беременности она наблюдается в Центре материнства и детства подмосковного Раменского, сообщил сайт «МК».

Знакомые Дарьи рассказали, что в школе за ней не замечали странного поведения. Коллеги предполагаемой преступницы сообщили, что на работе она была трудоголиком, сообщил сайт «Москва 24». Никто из ее окружения не знал, что у нее якобы психическое заболевание, о котором пишут СМИ.