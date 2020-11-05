Одна из девочек пыталась сбежать от возможного насильника на глазах жителя Истры

Одна из девочек, которых могли изнасиловать в Истре, пыталась сбежать от похитителя. Когда он привез их в гаражи, она смогла выбраться из машины, но подозреваемый в педофилии ее догнал. Все это видел местный житель, который решил, что мужчина — отец девочки.

Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT. Он опубликовал показания очевидца преступления. Местный житель рассказал, что видел автомобиль, который припарковался в «укромном месте».

Через некоторое время из него выскочила маленькая девочка. Она упала, а затем побежала дальше, громко крича и плача. Вслед за ней из автомобиля вышел мужчина, который догнал ее и вернул обратно.

«Мужик выскочил, ее поймал и опять в машину затащил. Я сначала думал, это отец или кто-то, думал, ждут кого-то», — рассказал очевидец.

Канал отметил, что во время задержания мужчина был сильно пьян. В его автомобиле нашли недопитую бутылку коньяка.

Соседи подозреваемого в педофилии рассказали, что он никогда не проявлял особого интереса к детям. Его не замечали на детских площадках или других местах, где есть несовершеннолетние. Они отметили, что у мужчины была своя дочка, кроме того, он воспитывал дочь жены от первого брака. По словам соседей, к детям относился «как обычный мужик».

Подозреваемого в педофилии задержали в Истре 4 октября. По данным следствия, он шоколадкой заманил к себе в машину двух девочек семи и девяти лет, которые играли на детской площадке. Мужчина увез их в район гаражей, где «совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности».