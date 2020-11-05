Житель Истры, которого обвинили в сексуальном насилии в отношении двух девочек, никогда не проявлял особый интерес к детям. Соседи в доме, где он вырос, рассказали «360», что мужчину не замечали на детских площадках или в других местах, где есть несовершеннолетние.

«Родители обвиняемого — очень хорошие люди. Отец его работал в Москве в уголовном розыске. Мама вроде бы юрист. Бабушку я их знала, она была гендиректором в доме быта. Отец такой спокойный, выдержанный. Какой же это удар для родителей. Он единственный сын в семье, не знаю, как теперь они переживут. И как он будет объяснять и выкручиваться», — рассказала соседка по подъезду Вера Лукьянова.

Женщина пояснила, что является старшей по дому и часто обходит все окрестности здания. Ни разу она не замечала, чтобы подозреваемый находился на детских площадках или проявлял особый интерес к несовершеннолетним.

«Я не видела, чтобы он тут что-то будоражничал. У нас тут качели, дети. Он ни к кому не приставал, ничего им не давал. Парни другие к нему домой не ходили, „хоровод“ не устраивали. Никогда нас не беспокоили. Единственное только, пиво пил. Бывает идет, бросит бутылку, ему замечание сделаешь, а он огрызается. Мозги, может, у него накребень поехали?» — пояснила соседка.

Она добавила, что все радовались, когда мужчина женился на женщине с ребенком и у них появилась еще одна дочь.

«К своим детям он тоже относился обычно. Особо на руки не брал. Они сюда часто приезжали — мама, папа и девочка, очень красивая маленькая такая. В общем, вел он себя, как обычный мужик. Больше не знаю, а наговаривать не хочу», — заключила Вера Лукьянова.

Подозреваемого в сексуальном насилии над детьми задержали в Истре вечером 4 ноября. По версии следователей, он заманил к себе в машину двух девочек и увез их. Позднее мужчина «совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности». Сейчас 34--летний подозреваемый задержан.