Жителя Ленобласти заподозрили в изнасиловании девочки на глазах ее младшего брата

Жителя города Волхов Ленинградской области задержали по подозрению в насилии над 11-летней девочки на глазах ее восьмилетнего брата. Мужчина сам позвонил в полицию.

В понедельник, 31 мая, 54-летний житель Волхова пригласил к себе домой 11 летнюю девочку и ее восьмилетнего брата, а затем, по версии следствия, изнасиловал школьницу. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

Через пять часов мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в его квартиру на улице Ломоносова «ломятся неизвестные». Обнаружив детей в доме вместо грабителей, полицейские задержали заявителя.

«Во вторник, 1 июня, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ. Педофил задержан и помещен в изолятор временного содержания», — сообщили агентству в СК.

Задержанный ранее привлекался к ответственности за уклонение от оплаты алиментов.

В Краснодарском крае родители спасли ребенка от предполагаемого педофила. Мужчина схватил 11-летнего мальчика и силой посадил в свой автомобиль, где за интимную связь предлагал деньги. Но школьнику удалось выбежать из машины и позвать на помощь родителей, которые задержали педофила.