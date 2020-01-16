Очевидец рассказал, что предшествовало убийству пристава в Новокузнецке

Стрелок из Новокузнецка открыл огонь по судебному приставу после неудачно завершившегося для него слушания. Мужчина взял ружье и застрелил сотрудника суда. Об этом «360» рассказал житель Кузбасса, который находился в этот день в суде.

«Я слышал, что было какое-то разбирательство между истцом и ответчиком. Один из них, когда вопрос уже в какую-то сторону решился, спустился на этаж, взял ружье, поднялся и застрелил того насмерть. Тут полиция приехала», — заявил Владимир.

«360» также стало известно о состоянии выжившей в стрельбе женщине.

«Пациентка поступила в тяжелом состоянии. Доставлена скорой помощью, на этапе транспортировки ей была оказана медпомощь, при поступлении мы сразу же взяли ее в операционную. Совместно со смежными специалистами выполнили несколько операций», — рассказал заведующий 4-м травматолого-ортопедическим отделением клинической больницы имени Семашко Антон Гольдберг.

Он отметил, что сейчас состояние пострадавшей тяжелое, но стабильное.

«Пациентка находится в надежных руках наших реаниматологов», — заключил Гольдберг.

Утром 16 января 45-летний мужчина застрелил судебного пристава в мировом суде Новокузнецка. Также он ранил 43-летнюю женщину. Стрелка задержали. В его отношении возбудили уголовное дело.

По неподтвержденной информации, мужчина в 2018 году стал героем новостей из-за наезда трактора на него. Интересно, что именно сегодня суд должен был рассматривать это дело. Такая информация опубликована на сайте ведомства.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил для расследования дела в Новокузнецк следователей-криминалистов из центрального аппарата СК.