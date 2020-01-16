Стрельба в суде Новокузнецка стала финалом двухлетних соседских разборок. Главное

Житель Новокузнецка открыл стрельбу в суде, убил пристава и тяжело ранил свидетельницу. Его задержали. Судя по всему, мужчина не впервые становится героем криминальной хроники — в 2018 году, во время соседской ссоры, водитель трактора чуть не задавил человека с таким же именем, как у нападавшего. И дело именно этого водителя сегодня должен был рассматривать суд Новокузнецка.

Стрельба в суде

45-летний мужчина открыл стрельбу утром 16 января. Он пришел с ружьем в мировой суд Новокузнецка.

«На входе его остановил пристав, в которого мужчина произвел выстрел. 45-летний сотрудник получил ранение в живот. Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник прошел в кабинет, где и произвел выстрел в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу», — сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Кемеровской области.

Следственный комитет показал видео из кабинета, где нападавший устроил стрельбу.

Задержание и расследование

Пока нападавший перезаряжал ружье, его задержали приставы и сотрудники Росгвардии. Раненых на скорой помощи доставили в больницу, где пристав скончался. Пострадавшую свидетельницу прооперировали. По данным ТАСС, ей в лицо попала дробь. Она также получила ранение нижних конечностей.

«Операция завершена, прогноз медиков благоприятный», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного центра медицины катастроф.

После нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Стрелку собираются предъявить обвинение в убийстве из-за смерти пристава. Александр Бастрыкин направил в Новокузнецк опытных следователей-криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.

Старый знакомый

СМИ со ссылкой на источники пишут, что нападавший проходил подсудимым по одному из дел. Telegram-канал Readovka утверждает, что на суд напал Артем Пакалов, который уже становился героем новостей в 2018 году.

В августе 2018 года председатель СНТ «Надежда» Артем Пакалов чуть не попал под колеса трактора. Так соседи собирались решить затяжной конфликт из-за поломки детских велосипедов. На кадрах, попавших в интернет, видно, что сначала мужчину «прокатили» на бампере легкового автомобиля, а потом появился трактор, который разрушил гаражи.

Водителя трактора заподозрили в угрозе убийством и уничтожении имущества. Что касается наезда легкового автомобиля, то административный протокол составили и в отношении водителя, и против Пакалова за то, что он создал помеху Audi. Судя по данным на сайте суда, где произошла стрельба, в четверг должно было рассматриваться дело в отношении С. Чапайкина — водителя трактора.

Telegram-канал 112 пишет, что стрелок, устроивший нападение в Новокузнецке 16 января, был не согласен с судебным решением.

По информации ИА «Город Nовостей», в суде мужчина пытался попасть и в другие помещения, в частности, в кабинет судьи, рассматривавшей дело с его участием, и кабинет секретарей судей. Когда стрелок оказался перед закрытыми дверями, он попытался их выломать.