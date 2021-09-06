«Очень наркоманов не любил». Мать убитого в амурской ИК-14 рассказала о сыне

Один из заключенных, который погиб при бунте в амурской ИК-14, был осужден на 12 лет по иску об избиении на 20 тысяч рублей. Незадолго до трагедии он общался с матерью, и ничто не вызывало тревоги. Об этом сама женщина сообщила «360».

Погибший занимался спортом, был фитнес-тренером, работал на нефтезаводе. И очень не любил наркоманов. По словам его матери, все потерпевшие по делу занимались торговлей запрещенными веществами, но в суде это не приняли во внимание, несмотря на то, что приводили свидетелей. А потерпевшие при этом якобы даже не предоставили ни одной справки из медпункта о побоях. Никого не убили, но его осудили на 12 лет.

«Мне кажется, что кому-то он дорогу здесь перешел. Они занимались с ребятами металлом, у них свое дело было. Кому-то что-то надо было от них, или место занять, или что-то», — сказала женщина.

Она уверена, что изначально обвинители запрашивали для ее сына 18 лет тюрьмы. Так как вместе с ним по делу проходили еще два обвиняемых, его судили как члена ОПГ.

«Хотя чтобы втроем они были вместе и у них было какое-то дело на троих, такого не было. Просто один был с тем, другой с тем, и как-то так получалось, что где-то они были», — сказала мать погибшего.

В последний раз женщина разговаривала с сыном накануне трагедии, 4 сентября.

«Мы вечером с ним общались. Было все нормально, у него голос был веселый. Он подарок мне передал, мне привезли, я его отблагодарила. А ночью я уже читала везде, что там вот это все произошло», — рассказала она.

Мать погибшего сообщила, что ее сын отлично ладил со всеми, был грамотным.

«Он всегда старался обходить серьезные конфликты, старался уладить их», — отметила она.

Произошедшее стало для женщины настоящим шоком. Завтра она поедет забирать тело из морга в Амурске.

Два человека погибли в амурской ИК-14 в результате драки в ночь на 5 сентября. Предположительно, конфликт произошел между осужденными, которые сотрудничали с администрацией, и заключенными, которые жили по воровским понятиям.