Криминал 27 декабря 2022, 14:10 Тело 23-летней девушки нашли на юге Москвы — СК СК Москвы: в квартире на Затонной улице нашли тело 23-летней девушки

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В квартире дома на Затонной улице в Москве обнаружили тело девушки 1999 года рождения, сообщила пресс-служба столичного СК. В ведомстве добавили, что следователи осматривают жилище.

По предварительным данным, на теле погибшей имеются следы насильственной смерти. Девушку обнаружил отец. Он вызвал правоохранителей. Сейчас сотрудники СК осматривают место происшествия — следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее на Севастопольском проспекте в Москве обнаружили тело девушки 1993 года рождения. Выяснилось, что она работала в магазине, а за день до смерти обращалась в полицию. Она пожаловалась правоохранителям на мужчину, который ее преследовал. Из-за него москвичка боялась выходить на улицу. Спустя некоторое время личность предполагаемого убийцы установили. Им оказался 25-летний молодой человек. Его задержали в Тамбовской области и доставили в Москву. Против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый не стал отрицать свою вину и рассказал, как именно убил знакомую.

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