Обвиняемый в сексуальном насилии хоккеист «Локомотива» получил условный срок в США

Нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше осужден на условный срок судом округа Уоштино в Мичигане. Хоккеист обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетней в 2011 году, сообщило издание Detroit Free Press.

Суд назначил 28-летнему хоккеисту один год тюремного заключения условно, а также четыре года он будет находиться на испытательном сроке.

Заседание прошло в закрытом режиме. Хоккеисту предъявили обвинение в совершении преступления, наказание за которое составляет 25 лет. В декабре 2021 года он признал вину.

Буше в 2011 году изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, на момент преступления ему было 17 лет.

Хоккеист выступает в российском клубе с 2021 года. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провел 46 матчей. Ранее в карьере игрок выступал в заокеанских клубах «Нэшвилл», «Ванкувер» и «Нью-Джерси».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала 72-летнего Заслуженного артиста РСФСР. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырехлетней внучки.