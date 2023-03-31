Криминал 31 марта 2023, 17:16 Обвиняемый в попытке теракта на объектах Балтфлота сторонник «Азова» раскаялся ТАСС: сторонник «Азова» раскаялся в попытке теракта на объектах Балтфлота РИА «Новости»

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Житель Калининграда, которого обвинили в планировании проведения террористического акта в аэропорту Храброво и на объектах Балтийского флота по указанию запрещенной в России террористической организации «Азов»*, признал свою вину и раскаялся. Об этом сообщил ТАСС.

«Обвиняемый заявил о своем раскаянии в содеянном и активно сотрудничает со следствием», — указали в материалах дела.

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Оперативники ФСБ задержали мужчину 1967 года рождения в августе 2022 года. По данным службы, после совершения преступления он планировал покинуть Россию.

При обыске дома у него обнаружили взрывное устройство мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, переписку с кураторами, символику националистического батальона и агитационную литературу. Задержанному продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи ведут дело по статьям «Незаконное изготовление оружия» и «Приготовление к террористическому акту».

* «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.