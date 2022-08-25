ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

ФСБ задержала россиянина — сторонника «Азова»*, который планировал теракт в Калининградской области. Дома у мужчины нашли бомбу мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, агитационную литературу, символику нацбатальона и переписку с его участниками.

«В Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин России 1967 года рождения, приверженец <…> организации „Азов“*, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта „Храброво“», — процитировало РИА «Новости» сообщение ЦОС ФСБ.

По данным службы, россиянин действовал по указанию координаторов нацбатальона на Украине. После теракта он планировал сбежать.

Задержанный признал вину.

Силовики возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») и части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.