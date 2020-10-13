Обвиняемый в педофилии архангельский экс-министр признал свою вину

По версии следствия, Гнедышев в конце прошлого года переписывался с двумя детьми 12 и 14 лет. Он развращал девочек, а одной из них отправил ссылку на видео для взрослых. 11 октября суд отправил бывшего министра под домашний арест.

Следователи продолжают опрашивать свидетелей, проверять контакты Гнедышева и проводить экспертизы. У него провели обыски. Полиция забрала все, что поможет разобраться с этим делом.

Экс-чиновника обвиняют в преступлении по части третьей статьи 135 УК РФ «Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц». Если вину мужчины докажут, то он может отправиться за решетку на 12 лет — это максимальный срок по его статье.

В сентябре детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила пожизненно следить за педофилами и создать реестр таких преступников. По ее словам, России срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.