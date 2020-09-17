Реестр педофилов предложили создать в России

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила пожизненно следить за педофилами и создать реестр таких преступников. С этой идеей она выступила после гибели двух несовершеннолетних сестер в Ярославской области.

«Погибли две сестренки в Ярославле. Страшное преступление. Преступник, совершивший это зверство, еще не найден. Известно, что он ранее был судим за изнасилование и убийство ребенка. Теперь жертвами стали еще две девочки. Сколько еще пройдет времени? Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних», — написала Кузнецова на своей странице в Instagram.

Омбудсмен подчеркнула, что уже не раз говорила о необходимости пожизненного административного надзора за педофилами.

15 сентября в одной из квартир Рыбинска нашли тела двух девочек девяти и 14 лет. Перед убийством их изнасиловали. Главный подозреваемый в этом преступлении — местный житель Виталий Молчанов. Женщина, с которой он познакомился в интернете, приехала к нему с двумя дочерьми. По одной из версий, причиной убийства стала ревность.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал полмиллиона рублей за информацию, где скрывается подозреваемый в преступлении. Ранее Молчанов был судим за особо тяжкие преступления.