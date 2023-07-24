Эксклюзив 24 июля 2023, 13:33 Обвиняемый по делу о взрыве газа в ступинской пятиэтажке предстал перед судом Видео «360»: обвиняемый во взрыве газа в ступинской пятиэтажке не признал вину

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Обвиняемого по делу о взрыве газа в ступинской пятиэтажке, жертвами которого стали шесть человек, доставили в суд. Мужчина не признал вину и отметил, что не понимает, почему находится под следствием. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

Подсудимый заявил, что не делал того, в чем его обвиняют. По его словам, он не знает, кто причастен к совершению преступления. Он добавил, что у него «вообще не было конфликтов» с супругой. Обвиняемый уточнил, что примерно за месяц до взрыва травил тараканов. Тогда же якобы закрыл вытяжку полотенцем.

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На скамье подсудимых оказался житель Ступина, которого подозревают в совершении убийства шести человек общеопасным способом. По версии следствия, мужчина решил убить супругу и детей из-за частых конфликтов. Для этого он попытался инсценировать взрыв бытового газа. В пресс-службе СК уточнили, что в результате ЧП погибли трое детей, а задержанного обвиняют и в покушении на жизнь четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества. Взрыв в Ступине прогремел 11 апреля 2022 года.