Обвиняемых в изнасиловании уральских полицейских перевели под домашний арест

Первое судебное заседание по делу о групповом изнасиловании женщины тремя полицейскими Екатеринбурга завершилось неожиданно. Судья удовлетворил ходатайства адвокатов и отправил двух фигурантов дела под домашний арест.

Как уточнило издание «Екатеринбург онлайн», речь идет об Андрее Бессарабове и Вячеславе Тропине. Третий обвиняемый Вадим Мустафин с самого начала находился у себя дома.

Дело рассматривал Ленинский районный суд Екатеринбурга. Заседание прошло в закрытом режиме.

Уголовное дело о групповом изнасиловании по предварительному сговору завели против троих сотрудников патрульно-постовой службы. По версии следствия, полицейские в ночь на 18 августа изнасиловали в своем служебном автомобиле 22-летнюю девушку.

После стало известно, что подозреваемых в преступлении уволили из органов по отрицательным мотивам.

Кроме того, в региональном ведомстве провели проверку по итогам которой троих руководителей фигурантов дела уволили, троих понизили по службе. Еще восемь офицеров предупредили о неполном служебном соответствии. Следующим уровнем наказания бывает увольнение.

Еще 17 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.