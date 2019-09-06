Обвиняемых в групповом изнасиловании уральских полицейских уволили

Уральских полицейских обвинили в групповом изнасиловании женщины Подробнее

Он уточнил, что подозреваемых в уголовном преступлении уволили из полиции по отрицательным мотивам за проступок, который порочит честь сотрудника органов внутренних дел.

«В случае подтверждения их вины в судебном порядке, привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности», — уточнил он.

Кроме того, по итогам проведенной проверки врио начальника ГУ МВД по Свердловской области Владимир Миронов подписал приказ, по которому троих руководителей подозреваемых в преступлении уволили со службы.

Еще троих перевели на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупредили о неполном служебном соответствии — это самое суровое наказание в системе МВД, после него идет увольнение.

Еще 17 должностных лиц гарнизона привлекли к дисциплинарной ответственности.

Уголовное дело об «Изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору» завели против троих сотрудников патрульно-постовой службы Екатеринбурга. По версии следствия, в ночь на 18 августа они посадили в служебный автомобиль 22-летнюю девушку, после чего изнасиловали ее.

В данный момент следователи изучают все обстоятельства и детали произошедшего и собирают необходимые доказательства.