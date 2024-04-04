Криминал 04 апреля 2024, 13:02 Обвиняемую в убийстве и расчленении отца жительницу Подмосковья арестовали СК: обвиняемую в убийстве отца жительницу Балашихи арестовали до 1 июня РИА «Новости»

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Жительницу Балашихи, сознавшуюся в убийстве и расчленении отца, взяли под стражу до 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Московской области.

Суд избрал меру пресечения по ходатайству следствия.

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Преступление произошло 1 апреля. По предварительным данным, женщина выпивала дома с 78-летним отцом, поругалась с ним (по данным СМИ, он стал критиковать ее за сложный характер) и ударила ножом в грудь. Пенсионер погиб на месте. Чтобы избавиться от тела, она решила расчленить его и спрятала его части в холодильник, однако потом решила во всем сознаться правоохранителям. На допросе она подтвердила, что признает вину. Женщине предъявили обвинение. Следователи и криминалисты нашли на месте происшествия два ножа и топор. СК назначил судмедэкспертизу.

Соседи охарактеризовали обвиняемую как «вполне нормальную» и «адекватную» и признались, что шокированы ее поступком.