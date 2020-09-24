Обвиняемую в продаже порно с детьми мать арестовали. Родные считают, что на видео не их дочери

Химкинский суд принял решение арестовать 22-летнюю женщину на два месяца. Ее обвинили в продаже порно с маленькими дочерями.

Перед заседанием отец девушки говорил о том, что его дочь больна, и что она ни в чем невиновата.

«Она хорошая, заботливая мама. Она сказала: „Папа, это не наши дети“», — утверждает мужчина.

По его словам, дочь отправила «плохое видео, там нет наших детей». Подробностей отец не знает. Он не исключил, что она «могла позариться на деньги».

Супруг девушки рассказал, что правоохранители в качестве доказательства вины его жены показали фотографии, на которых нет лиц детей.

Ранее появилась информация, что молодая мама из подмосковных Химок решила заработать и не придумала ничего лучше, как растлить дочерей четырех и восьми лет. Следствие считает, что она над ними надругалась, а потом отправила видео некому человеку в социальную сеть «Одноклассники». За это девушка получила деньги .

Женщину задержали. В ее отношении открыли уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших возраста 14 лет.