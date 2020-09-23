Химчанка растлила своих дочерей на видео и выложила его в Сеть

Молодая мать из Химок решила заработать на собственных детях. Она растлила двух своих дочерей, сняла процесс на видео и отослала ролик в Сеть. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Кадры женщина снимала в собственной квартире в микрорайоне Сходня. Главными «героинями» видео стали девочки 2016 и 2012 года рождения. Мать над ними надругалась.

Снятое на камеру мобильного телефона химчанка отправила пользователю социальной сети «Одноклассники» за денежное вознаграждение. Его полные данные сейчас выясняет полиция.

Известно, что семья, где растут четырех- и восьмилетняя девочки, полная. Сама 22-летняя мать не работает, как и ее 29-летний супруг.

Жительницу Химок задержали. После случившегося возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших возраста 14 лет.

В Санкт-Петербурге задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в попытках изнасилования и ограбления школьниц. Он напал на двух девочек. У одной из них хотел отобрать мобильный телефон, а вторую — изнасиловать.