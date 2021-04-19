Обвиняемого застрелили при попытке побега около суда в Новосибирске

В понедельник в Новосибирске сотруднику конвоя пришлось открыть огонь из табельного оружия по обвиняемому, привезенному в суд. Мужчина удерживал второго сотрудника. В результате обвиняемый скончался. Информация об этом появилась на сайте Центрального районного суда.

«19 апреля при разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, доставленный для решения вопроса по мере пресечения, удерживая сотрудника конвоя, угрожал применением насилия, требовал отпустить его. Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие», — говорится в сообщении.

В пресс-службе суда уточнили, что на место оперативно приехала бригада скорой помощи. Но мужчина умер от полученного ранения на месте.

Агентство «Тайга.Инфо» со ссылкой на местную полицию сообщило, что погибший ранее был задержан по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В МВД организовали служебную проверку после произошедшего.

В декабре прошлого года сотрудников полиции в подмосковном Егорьевске обстрелял из боевого пистолета подозреваемый в торговле наркотиками, которого они хотели задержать. Мужчина не смог никого из них ранить и в результате покончил с собой.