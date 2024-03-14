Криминал 14 марта 2024, 15:49 Кошмарящего бизнесменов криминального авторитета поймали в Тюмени Криминального авторитета задержали в Тюмени за вымогательства у бизнесменов РИА «Новости»

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Криминального авторитета, промышлявшего вымогательством и запугиванием местных предпринимателей, задержали в Тюмени. Мужчина занимал высокое положение в преступной иерархии и имел статус «смотрящего», сообщило Ura.ru.

Преступника задержали сотрудники регионального УФСБ совместно с областным МВД. Против злоумышленника возбудили дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

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По данным следствия, задержанный был так называемым «смотрящим» в составе группы лиц, созданной по предварительному сговору. Занимался тем, что вымогал деньги для организации преступлений и решения споров среди представителей криминального мира. Помимо этого, он оказывал финансовую помощь в уголовно-преступной среде.

По совокупности совершенных преступлений «смотрящему» грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей.