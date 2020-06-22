Обвинитель заявил о доказанной вине фигурантов дела «Седьмой студии»

«Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной», — заявил государственный обвинитель. При этом он уточнил, что сумма нанесенного ущерба составила не 133 миллиона 237 тысяч рублей, а 128 миллионов 974 тысячи рублей.

В ходе прений сторон Михаил Резниченко сослался на показания бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Обвинитель пояснил, что выделенные средства на проект «Платформа» превышали необходимые суммы. В итоге бухгалтер обналичивала остатки по согласованию с режиссером и продюсерами «Седьмой студии».

Часть выведенных таким образом денег фигуранты тратили на постановки новых спектаклей и на премии Серебренникову и продюсерам Итину и Малобродскому.

По словам обвинителя, они лично давали указания бухгалтеру Масляевой, какие суммы потратить на новые спектакли, а какие направить на незаконные вознаграждения. Такое заявление Резниченко сделал со ссылкой на показания бухгалтера.

Дело о хищениях в «Седьмой студии» завели весной 2017 года. Фигурантами дела стали режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум. По версии следствия, в 2011–2014 годах они похитили часть государственных денег, выделенных на проект «Платформа».

Фигуранты дела свою вину не признали. По их словам, они потратили все деньги на нужды проекта, а сам ущерб установили ошибочно на основе обналиченных средств, которые «Седьмая студия» потратила во время работы.

В конце апреля стало известно о третьей экспертизе по этому делу, так как прошлые две показали достаточно неоднозначные результаты. Первая, проведенная на стадии следствия, установила сумму ущерба и доказала вину фигурантов. Вторая, которую назначил суд, показала, что обвиняемые не похитили деньги, а наоборот, сэкономили, потратив 216 миллионов рублей вместо 260 миллионов.