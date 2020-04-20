Серебренникова снова вызовут в суд по делу «Седьмой студии»

Дело режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении средств «Седьмой студии», снова рассмотрит суд. На заседании намерены огласить результаты очередной экспертизы. Она определит культурный уровень мероприятий проекта «Платформа» и объем потраченных на них денег.

Рассмотрение пройдет 20 апреля в Мещанском суде Москвы, уточнило РИА «Новости». Назначенная еще в декабре 2019 года экспертиза будет третьей по делу. Провести ее поручили экспертному центру при Минюсте. Экспертами выступали театральный критик Ольга Королева и замдиректора МХАТ имени Горького Елена Баженова.

Результаты двух предыдущих исследований оказались неоднозначными. Первую выполнили еще на стадии следствия, и она только подкрепляет обвинение. На полученных результатах основана сумма ущерба, которую вменили подсудимому.

Вторую — комплексную финансово-оценочно-искусствоведческую — назначил суд. И она поддерживает линию защиты: подсудимые, судя по полученным данным, деньги не крали, а, наоборот, сэкономили их для государства. По словам адвоката Дмитрия Харитонова, на проект «Платформа» потратили 216 миллионов рублей, а стоил он 260 миллионов.

Следствие полагает, что Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным и экс-сотрудницей Минкульта Софьей Апфельбаум похитили 133 миллиона рублей. Всего «Седьмая студия» получила в 2011–2014 годах 214 миллионов рублей в рамках проекта «Платформа». Средства предназначались на развитие и популяризацию современного искусства России. Большую часть документов бухгалтерии, по версии следователей, уничтожили.