Обвиненную в контрабанде наркотиков из-за антидепрессанта россиянку Беляеву оправдали

Суд в Екатеринбурге оправдал Дарью Беляеву, которую обвинили в контрабанде наркотиков. Она заказала антидепрессанты через интернет.

Адвокат Ирина Ручко пояснила, что у ее подзащитной появилось право на реабилитацию, написало издание Znak.

Ранее Дарье Беляевой поставили диагноз «шизотипическое расстройство и депрессия». Препараты, которые она могла купить в городских аптеках, не избавляли ее от боли. Из-за этого девушка летом 2019 года заказала себе из Польши разрешенное лекарственное средство «Бупропион». Однако жительницу Екатеринбурга задержали, когда она пошла на почту за посылкой.

Эксперты тогда посчитали, что бупропион — «продукт формальной замены атома водорода в третьем положении ароматического кольца эфедрона на атом хлора, а также трех атомов водорода метильной группы при атоме азота эфедрона на три одновалентных заместителя». Эфедрон запрещен в России.

Осенью 2019 года сообщалось, что с Беляевой сняли обвинение. Однако следствие посчитало, что девушка совершила уголовно наказуемое преступление, не осознавая своих действий, поэтому ее хотели отправить на принудительное лечение. Сама Беляева тогда заявила, что не страдает психозом, не слышит голоса и не видит галлюцинаций.