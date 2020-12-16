Суд Екатеринбурга вернул в прокуратуру дело о депрессантах, заказанных через интернет

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вернул прокурору уголовное дело 25-летней Дарьи Беляевой, которую обвинили в контрабанде наркотиков в крупном размере. Она заказала из Польши антидепрессант, который раньше продавался в России.

«Я планирую обжаловать решение суда. Предполагаю, что свердловский прокурор может отправить дело в Москву. Возможно, в Москве откажутся от повторного расследования и вернут в Екатеринбург, что будет дальше, я не знаю», — рассказала она «360».

Дарья призналась, что весь этот год ничего не могла сделать, в ее голове сутками крутилась мысль, что ее посадят. Таблетки уже не помогали. Стало лучше, когда начала понимать, что ей ничего не грозит. Девушку признали невменяемой, назначили амбулаторное лечение. Один-два раза в неделю она должна была посещать психотерапевта.

Восемь лет назад ей поставили диагноз шизотопическое расстройство личности. Девушка провела месяц в психоневрологическом диспансере, после выписки врачи ей прописали антидепрессанты, антипсихотики и анксиолитики. Но лекарства не смогли устранить депрессивную симптоматику.

Тогда она решила заказать из Польши бупропион. Это произошло в марте 2019 году, через месяц, сразу после получения на почте препарата, девушку задержали по подозрению в перевозке наркотических веществ. Ее обвинили в контрабанде наркотиков в крупном размере.

У нее отобрали телефон, не разрешили позвонить своему адвокату и не вызвали дежурного юриста. Экспертиза показала, что бупропион производный эфедрона. После того, как они попросили подписать признательные показания, объясняя, что девушка отделается штрафом или условным сроком. Затем пришел дежурный адвокат и объяснил, что ей грозит 15-20 лет заключения.