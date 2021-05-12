Арестованному жителю Казани Ильназу Галявиеву обвинений по статье «Терроризм» пока не предъявили. Переквалификация возможна, только если найдут основания. Об этом в беседе с журналистами по итогам судебного заседания заявил заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика.

Он отметил, что пока обвинение Галявиеву предъявили по статье «Убийство двух или более лиц общеопасным способом». Алексей Заика отметил, что расследование уголовных дел по этой категории предусматривает обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы.

«В течение двух месяцев, но этот срок может быть продлен», — заявил он на вопрос о сроках проверки вменяемости стрелка. Он отметил, что сейчас состояние здоровья Галявиева не мешает его нахождению в изоляции от общества.

Алексей Заика со ссылкой на заявление следователя подтвердил, что обвиняемый принес с собой в школу самодельное взрывное устройство. Действовал он при этом в одиночку. Находился ли он под психотропными веществами в тот момент, пока не известно. Исследование еще не проводилось.

Ильназ Галявиев в минувший вторник, 11 мая, устроил стрельбу в казанской школе №175. Жертвами стали семеро учеников и два взрослых человека. Пострадали 23 человека, включая детей. После расправы молодой человек сдался полиции. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Сегодня Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте стрелка. До 11 июля 2021 года Галявиев останется в следственном изоляторе. Сам обвиняемый и его защитник против удовлетворения требования обвинения не возражали.