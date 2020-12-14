Обвинение попросило для историка Соколова 15 лет колонии

Гособвинение попросило для историка из Санкт-Петербурга Олега Соколова наказание в виде заключения на 15 лет в колонии строгого режима. Его обвиняют в убийстве аспирантки.

«Сторона обвинения просит суд признать Олега Соколова виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы по ч.1 ст. 105 УК РФ, по ч.1 ст. 222 УК РФ — 3 года. По совокупности — 15 лет в ИК строгого режима», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным ТАСС, на суде в понедельник обвиняемый в очередной раз признал себя виновным в убийстве аспирантки. Но при этом добавил, что совершил преступление в «состоянии полного умопомрачения».

В начале декабря адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева заявила, что историк еще до убийства просматривал карты в поиске мест, куда можно выбросить останки аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом свидетельствуют скриншоты поисковика.

Громкое убийство произошло в ноябре прошлого года. Тогда бывшего доцента СПбГУ нашли в реке Мойке. Он свалился в воду, когда пытался избавиться от останков студентки. По данным следствия, Соколов сначала застрелил девушку из обреза, а потом расчленил тело.