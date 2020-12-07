Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов просматривал карты в поиске мест, куда можно выбросить останки аспирантки Анастасии Ещенко, еще до убийства. Это значит, что он планировал преступление. Такое заявление сделала адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

«На скриншотах поисковика зафиксировано, что в 01:49, когда Анастасия Ещенко разговаривала с братом, Соколов открыл „Gооglе Карты“ с набережными. В 02:11 на картах он смотрел набережные реки Мойки, реки Пряжки. То есть он смотрел локации, куда выкинуть останки, до того как совершил убийство. У него был умысел, никакого аффекта быть не может», — сказала Бакшеева на заседании суда. Ее слова приводит РИА «Новости».

Сам Соколов пояснил, что смотрел карты, чтобы успокоиться, так как в это время у Ещенко после разговора с братом «началась вторая бешеная истерика».

Ранее актер Александр Лепихов заявил, что к убийству возлюбленной Соколова подтолкнул публицист Евгений Понасенков, и назвал преступление срежиссированным.

Соколова вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года. Он свалился в воду, когда пытался избавиться от останков Ещенко. Его обвиняют в том, что он сначала застрелил девушку из обреза, а потом расчленил тело.