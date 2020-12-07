Историк Соколов искал место для останков Ещенко еще до убийства — адвокат
«На скриншотах поисковика зафиксировано, что в 01:49, когда Анастасия Ещенко разговаривала с братом, Соколов открыл „Gооglе Карты“ с набережными. В 02:11 на картах он смотрел набережные реки Мойки, реки Пряжки. То есть он смотрел локации, куда выкинуть останки, до того как совершил убийство. У него был умысел, никакого аффекта быть не может», — сказала Бакшеева на заседании суда. Ее слова приводит РИА «Новости».
Сам Соколов пояснил, что смотрел карты, чтобы успокоиться, так как в это время у Ещенко после разговора с братом «началась вторая бешеная истерика».
Ранее актер Александр Лепихов заявил, что к убийству возлюбленной Соколова подтолкнул публицист Евгений Понасенков, и назвал преступление срежиссированным.
Соколова вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года. Он свалился в воду, когда пытался избавиться от останков Ещенко. Его обвиняют в том, что он сначала застрелил девушку из обреза, а потом расчленил тело.