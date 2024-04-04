Эксклюзив 04 апреля 2024, 09:21 Обмотанный скотчем труп женщины нашли в Красноярске. Следком назначил экспертизу СКР: подростки нашли в Красноярске замотанное скотчем тело женщины РИА «Новости»

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В Красноярске школьники наткнулись на частично скелетированный труп, завернутый в покрывало и обмотанный скотчем. Возбудили уголовное дело об убийстве неопознанной женщины, сообщил «360» представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю.

«Обнаружено предположительно тело женщины с гнилостными изменениями, частями скелетированное. Тело женщины замотано в плед с тряпками и обмотано скотчем», — сказала сотрудница пресс-службы.

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Подростки обнаружили труп 3 апреля между домами 102 и 104 по улице 60 лет Октября. Личность погибшей пока не установили, равно как возраст и причину смерти. Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК России «Убийство» и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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