Эксклюзив

30 марта 2024, 18:52

Тело человека нашли в овраге за гаражами на Люблинской улице в Москве

Источник «360»: тело человека обнаружили на Люблинской улице в Москве

Читать 360tv в

Тело человека обнаружили в овраге на юго-востоке Москвы. О происшествии сообщил источник «360».

ЧП произошло в районе дома 16а на Люблинской улице. Тело человека находилось в трехметровой яме, уточнил собеседник «360».

Реклама

На место прибыли экстренные службы, дополнительная информация уточняется. Официально данные о происшествии пока не подтверждены.

МВД РФ

Москва

Реклама

Реклама