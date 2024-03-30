30 марта 2024, 18:52
Тело человека нашли в овраге за гаражами на Люблинской улице в Москве
Источник «360»: тело человека обнаружили на Люблинской улице в Москве
Тело человека обнаружили в овраге на юго-востоке Москвы. О происшествии сообщил источник «360».
ЧП произошло в районе дома 16а на Люблинской улице. Тело человека находилось в трехметровой яме, уточнил собеседник «360».
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На место прибыли экстренные службы, дополнительная информация уточняется. Официально данные о происшествии пока не подтверждены.
МВД РФ
Москва
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