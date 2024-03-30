Эксклюзив 30 марта 2024, 18:52 Тело человека нашли в овраге за гаражами на Люблинской улице в Москве Источник «360»: тело человека обнаружили на Люблинской улице в Москве РИА «Новости»

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Тело человека обнаружили в овраге на юго-востоке Москвы. О происшествии сообщил источник «360».

ЧП произошло в районе дома 16а на Люблинской улице. Тело человека находилось в трехметровой яме, уточнил собеседник «360».

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На место прибыли экстренные службы, дополнительная информация уточняется. Официально данные о происшествии пока не подтверждены.