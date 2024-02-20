20 февраля 2024, 09:14
Обман при продаже кошки обернется заводчице в Сибири крупным штрафом или тюрьмой
Заводчица кошек в Новосибирской области пойдет под суд за обман
Заводчица в Новосибирской области продала бенгальскую кошку под видом европейской бурмы. Она подделала документы и выручила большую сумму денег, но теперь пойдет под суд по обвинению в мошенничестве, сообщила региональная прокуратура.
Уголовное дело по части второй статьи 159 УК России «Мошенничество» рассмотрит Тогучинский районный суд. Обвиняемая специализировалась на разведении бенгальских кошек, но в апреле 2023 года решила продать одного из котят под видом представителя более дорогой породы — европейской бурмы.
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По версии следствия, она получила ветпаспорт и регистрационную карточку, опубликовала в интернете объявление и нашла покупателя. Новый хозяин узнал об обмане, когда питомец подрос. По вменяемой статье женщине грозит минимальное наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, максимальное — лишения свободы на срок до пяти лет.
Европейская бурма отличается от бенгальской кошки окрасом, размером и происхождением. Стоимость первой на сайте бесплатных объявлений составила в среднем от 20 тысяч рублей, второй — от пяти тысяч.
Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества при продаже животных. Адвокат Виталий Ревзин заявил, что продавцы брали задаток, привозили других питомцев, но обещали вернуть деньги только после их продажи.
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