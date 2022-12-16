Криминал 16 декабря 2022, 20:43 Облившего и поджегшего супругу мужчину арестовали в Москве Хорошевский районный суд арестовал до 14 февраля 2023 года мужчину, который поджег жену Пресс-служба ГСУ СК России по Москсве / Публичное достояние

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Хорошевский районный суд Москвы заключил под стражу 50-летнего мужчину, который облил свою жену горючим и поджег ее из ревности. Об этом 16 декабря сообщили в Telegram-канале столичного ГСУ Следственного комитета России.

«Хорошевским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 50-летнему жителю столицы меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

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Мужчину отправили под стражу до 14 февраля. Его обвиняют по статье о покушении на убийство с особой жестокостью.

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Конфликт случился 13 декабря. По данным следователей, злоумышленник приревновал свою жену. На этой почве он облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщину с ожогами различной степени тяжести отправили в реанимацию.

Сын пострадавшей рассказал «360», что 50-летний мужчина иногда вел себя неадекватно. Он отметил, что между его матерью и отчимом раньше уже были скандалы. По его словам, обвиняемый мог злоупотреблять спиртным.