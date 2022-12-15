Эксклюзив 15 декабря 2022, 22:36 «Неадекватный мужчина». Сын москвички, которую поджег супруг на почве ревности, рассказал о подозреваемом СК задержал в Москве мужчину, который облил жену горючим и поджег ее РИА «Новости»

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Сын женщины, которая оказалась в реанимации после того, как ее поджег супруг, рассказал «360», что подозреваемый иногда вел себя не очень адекватно. Он также подтвердил информацию, что между его матерью и отчимом и раньше случались скандалы и ссоры.

«Это отчим мой. Мать за него замуж вышла. Я давно там не был. <…> Он неадекватный мужчина на самом деле», — сказал собеседник «360».

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Он также подтвердил, что иногда подозреваемый мог злоупотреблять алкоголем.

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По данным следователей, все произошло 13 декабря. Мужчина, приревновав свою супругу, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Сейчас потерпевшая с ожогами различной степени тяжести находится в реанимации.

Как сообщили в столичном СК, мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по 105 статье УК РФ «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью».