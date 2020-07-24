«Нужно было быстро закрыть вопрос»: дочь подозреваемой в убийстве доцента ВГИК назвала дело подставным

Дорогомиловский суд Москвы сегодня рассмотрит решение об аресте подозреваемой в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур. Как сообщили «360» в пресс-службе суда речь идет о 69-летней Лилии Войтюховской.

Дочь подозреваемой в беседе с «360» заявила, что само дело похоже на подставу.

«Те факты, которые сейчас появляются не только ничего не доказывают. Но такое впечатление, что просто поставили галочку. Нужно было быстро закрыть вопрос. Вот они и закрывают», — заявила она.

Подозреваемую в убийстве доцента Шур задержали в минувший четверг, 23 июля. Следователи заявили, что сейчас собирают доказательства ее вины. Обвинение женщине пока не предъявили.

Тело с множеством ножевых ранений доцента ВГИК Ирины Шур нашли в ее квартире на Кутузовском проспекте 19 июля. СМИ сообщили, что полицию вызвала ее подруга и опекун. Она сообщила, что пожилой преподаватель не отвечает на звонки.

Ирина Шур преподавала историю культуры во ВГИКе более 50 лет. Она была доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры.