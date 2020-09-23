Новый петербургский расчленитель пойман после убийства транссексуала

В июне в реке Мга в Ленинградской области обнаружили расчлененное тело мужчины. Жертвой неизвестного оказался 24-летний приезжий транссексуал. Его предполагаемого убийцу задержали только сейчас.

Тело с явными признаками насильственной смерти обнаружили еще 16 июня в Кировском районе области, напомнили в пресс-службе регионального СК РФ. Некоторых его фрагментов криминалисты недосчитались.

Следователи Кировска возбудили уголовное дело об убийстве. Им удалось установить личность погибшего — им оказался 24-летний мужчина. Его убили еще зимой — в ночь на 13 января, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преступление, как считает следствие, произошло в апарт-отеле на Васильевском острове. Транссексуал пришел туда по приглашению того, кто над ним в итоге расправился. Не исключено, что мужчина заподозрил гостя в намерении его усыпить и обокрасть и решил опередить события.

Личность подозреваемого уже известна. Это 53-летний актер, уроженец Томской области. По имеющейся версии, после совершенного преступления он какое-то время скрывался в Твери. В Санкт-Петербург вернулся, чтобы спрятать останки своей жертвы.

Полиция сумела выйти на след предполагаемого убийцы после того, как изучила связи погибшего. В МВД подчеркнули, что найденный мертвым мужчина был транссексуалом. Он имел отношение к сфере интим-услуг трансгендеров. Подозреваемый являлся его постоянным клиентом.

Имя возможного преступника назвало РИА ФАН — Юрий Яновский. Актер больше известен как Юра Тверской. Свою жертву убийца сначала зарезал, а потом расчленил пилой. Задержали артиста в квартире у друга на Новочеркасском проспекте, уточнил сайт kp.ru. В полицейские сводки Яновский уже попадал. В 2017 году он устроил стрельбу в квартире актерского дома Басина на площади Островского во время игры в покер.

Расследование уголовного дела продолжается. Задержанному готовятся предъявить обвинение. Решается вопрос о его аресте.