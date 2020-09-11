Дело об убийстве рэпера Картрайта передали новому следователю

Кохал подозревают в убийстве и расчленении мужа. Месяц назад ее защита подала заявление в прокуратуру с жалобой на давление следствия. По словам Лукьянова, 10 августа следователь допросил Кохал в СИЗО без адвоката, а на допросе угрожал ей.

Ответа из прокуратуры пока не последовало, уточнил защитник.

Настоящее имя Энди Картрайта — Александр Юшко, он уроженец Украины. Вместе с женой и ребенком 29-летний хип-хоп исполнитель жил в Петербурге, выступал на площадке Versus Battle.

31 июля в квартире рэпера обнаружили фрагменты его тела, упакованные в пять пакетов. Кохал утверждала, что ее муж умер от передозировки наркотиков, а она расчленила тело, чтобы скрыть его вредные привычки. Юшко предъявили обвинение в убийстве и взяли под стражу. По версии СК, Кохал убила супруга из личных неприязненных отношений.