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    11 сентября 2020, 21:27

    Дело об убийстве рэпера Картрайта передали новому следователю

    Кирилл Фролов

    В деле об убийстве рэпера Энди Картрайта сменился глава следственной группы. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Сергей Лукьянов, представляющий интересы вдовы музыканта Марины Кохал.
    Дело об убийстве рэпера Картрайта передали новому следователю

    Кохал подозревают в убийстве и расчленении мужа. Месяц назад ее защита подала заявление в прокуратуру с жалобой на давление следствия. По словам Лукьянова, 10 августа следователь допросил Кохал в СИЗО без адвоката, а на допросе угрожал ей.

    Ответа из прокуратуры пока не последовало, уточнил защитник.

    Настоящее имя Энди Картрайта — Александр Юшко, он уроженец Украины. Вместе с женой и ребенком 29-летний хип-хоп исполнитель жил в Петербурге, выступал на площадке Versus Battle.

    31 июля в квартире рэпера обнаружили фрагменты его тела, упакованные в пять пакетов. Кохал утверждала, что ее муж умер от передозировки наркотиков, а она расчленила тело, чтобы скрыть его вредные привычки. Юшко предъявили обвинение в убийстве и взяли под стражу. По версии СК, Кохал убила супруга из личных неприязненных отношений.

    Новости SMI.FM