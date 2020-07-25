Новые уголовные дела завели в России из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следователи возбудили еще два уголовных дела из-за фотографий нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк». По данным СК, житель Кемерово Дмитрий Бородаенко загрузил на сайт «Банк памяти» портрет Адольфа Гитлера, а пермяк Максим Гусев — фото группенфюрера СС Андрея Шкуро.

«По фактам размещения в сети интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 354.1 УК РФ „Реабилитация нацизма“», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Оба подозреваемых залили фото нацистов на сайт «Бессмертного полка» в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Бородаенко сделал это не позднее 6 мая, а Гусев — до 2 мая.

Ранее СК возбудил уголовные дела из-за фото нацистов в открытом доступе против Даниила Симанова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда и Вячеслава Круглова из Ульяновска. Последнего ранее судили за экстремизм и кражу.

В начале июля следователи завершили расследование дел против Симанова и Круглова. Они оба признали свою вину.