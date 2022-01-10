Новорожденную бросили в коробке на обочине дороги под Новосибирском

В Новосибирской области вечером 7 января на обочине дороги нашли коробку с новорожденной девочкой. Об этом сообщили на сайте регионального СК.

Коробку с ребенком на обочине дороги неподалеку от села Сосновка нашел подросток. Он сообщил о своей находке в полицию. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают человека, бросившего младенца. В СК завели дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Сайт kp.ru сообщил, что брошенную девочку в коробке нашли 16-летний парень и четверо его друзей. Они просто прогуливались в Рождество. И когда отошли от деревни примерно на километр по трассе, то сначала заметили коробку, а потом услышали писк. Поначалу они подумали, что в коробке щенки. Тогда они включили фонарики на телефонах и посветили внутрь. Увидев там ребенка, подростков взяла оторопь. По словам одного из спасителей девочки, на ней не было никакой одежды, ее лишь завернули в тряпочку, а рядом лежала бутылочка с какой-то смесью.

Ранее в Новой Москве завели дело по факту гибели ребенка, скончавшегося в коляске на прогулке.