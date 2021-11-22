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    22 ноября 2021, 23:43

    Младенец умер в коляске на прогулке в Новой Москве

    Московские следователи завели дело по факту смерти младенца в коляске на прогулке

    Анатолий Минкин

    Следователи завели уголовное дело после смерти младенца в коляске в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

    Младенец умер в коляске на прогулке в Новой Москве

    По данным следствия, в деревне Безобразово поселения Вороновское умерла девочка в возрасте четырех месяцев. Тело ребенка в коляске нашла мать, когда вернулась домой с прогулки с детьми.

    Для выяснения причин неожиданной смерти девочки в следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    Сотрудники ведомства сейчас работают на месте происшествия, чтобы установить все причины и обстоятельства случившегося. Для установления точных причин смерти назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.