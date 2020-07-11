Новое дело завели на избившего беременных женщин жителя Нефтекамска

Мужчина избил несколько беременных женщин в городском парке Нефтекамска на глазах у детей. Против него завели дело по статье «Хулиганство». Но прокуратура Татарстана потребовала завести еще несколько дел по более тяжкой статье.

Как сообщила пресс-служба ведомства, действия мужчины попали под вторую часть статьи 117 «Истязание» Уголовного кодекса России. В частности речь идет о физических насильственных действиях в отношении женщин, о беременности которых виновный знал.

Ранее судимый житель Нижнекамска в парке «Семья» напал и избил двух беременных женщин. При чем одна из них шла в сопровождении детей. Все случаи попали в объектив камер наблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина сзади подходит к женщине и пинает ее в спину. От удара она падает, а дети, которые ее сопровождают, разбегаются. Коляска с малышом, которую держала пострадавшая, откатывается в сторону. Мать бежит за ней, но мужчина продолжает ее пинать. После чего уходит. На следующих кадрах видно, как он преследует девушку, нападает на нее и начинает пинать. По всей видимости, жертв было больше. Потому что дальше идут кадры, как он пинает проходящих мимо женщин.

Во время задержания мужчина объяснил свои действия ненавистью к женщинам. Против него завели уголовное дело по статье «Хулиганство». По требованию прокуратуры завели дело по более тяжелой статье. Она предполагает наказание до семи лет лишения свободы.