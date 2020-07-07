Житель Нижнекамска пинал ногами девушек в парке. Он нападал из-за «ненависти к женскому полу»

Полицейские Нижнекамска задержали мужчину, нападавшего на женщин в местном парке. Мужчина пинал ногами посетительниц, но его удалось остановить охранникам. Теперь его ждут разбирательства с правоохранителями.

Нападения в парке «Семья» попали на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина шел по парку и начинал пинать ногами гуляющих женщин. При этом его не смущало даже наличие детей и других прохожих.

Одна из пострадавших девушек рассказала «360», что утром шла через парк на работу, когда на нее напали.

«Он сзади напал, начал бежать за мной, я пыталась от него убежать. Напал на меня, начал пинать ногой. Ничего не говорил, просто напал. На вопросы, что ему нужно, может, он обокрасть хотел, ничего не говорил. Шел на меня, пинал ногой, матом высказывался», — поделилась девушка.

На крики о помощи прибежал посетитель парка. Мужчине удалось отогнать нападавшего. В итоге девушка получила ушибы и сильный стресс.

«Было написано заявление, побои были сняты. Сегодня мне сообщили, что его выпустили», — отметила пострадавшая.

В разговоре с полицейскими задержанный объяснил свои поступки «ненавистью к женскому полу», написало агентство «Sputnik Армения».

Старший инспектор по особым поручениям ОИиОС МВД по РТ Иделия Шагова сообщила, что мужчина начал орудовать в парке 3 июля. От его рук успели пострадать две женщины.

«В этот же день злоумышленник был задержан. В отношении правонарушителя составлен административный протокол о мелком хулиганстве. <…> Проводится проверка», — сказала она.

Шагова добавила, что мужчину ждет судебно-медицинская экспертиза. Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства.