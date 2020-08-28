Няня призналась в убийстве трехлетней девочки из-за конфет. Видео

Жительницу Дагестана заподозрили в систематическом избиении доверенной ей трехлетней девочки из-за непослушания. По данным следствия, несколько месяцев она истязала ребенка, затем 2 декабря убила ее после того, как застала на кухонном шкафу. Девочка полезла наверх за сладостями.

Об этом 23-летняя жительница Дербента рассказала на видео, опубликованном на YouTube-канале Следственного комитета России.

С матерью девочки женщина, оказывающая услуги няни по найму, познакомилась год назад. Ребенка к ней прислали 9 мая 2019 года. Все лето девочка была послушной, но затем перестала выполнять требования няни. Тогда женщина, по ее признанию, начала ее избивать за провинности, так как ребенок «выводил из себя». Девочка падала и могла удариться.

Утром 2 декабря няня пошла умыться, вернувшись, ребенка в комнате не обнаружила. Она нашла девочку, стоявшей на кухонном шкафу. Женщина призналась, что столкнула ее вниз. Ребенок упал и сильно ударился головой об пол. Девочка умерла на месте.

Расследование уголовного дела закончено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Пьяный житель подмосковной деревни пять часов удерживал и избивал няню своего сына потому, что она якобы дала ребенку какие-то препараты.